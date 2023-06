Gastrokolumne Angerichtet – Teure Enttäuschung auf dem Golfplatz Das Restaurant La Gloria beim Golf Kyburg verlangt stolze Preise für sein Essen. Wert ist es das leider nicht. Jonas Keller

Krosse Zwiebeln und ein Hauch Balsamico: Das Tafelspitz-Carpaccio zur Vorspeise überzeugt, der Rest weniger. Foto: Jonas Keller

Günstig ist es nicht, auf dem Grün von Golf Kyburg den Ball einzulochen: Eine «volle Spielberechtigung» kostet 23’000 Franken. Ganz so teuer ist das zugehörige, aber öffentliche Restaurant La Gloria zum Glück nicht. Trotzdem merkt man beim Blick auf die Karte, dass es sich an eine zahlungskräftige Klientel richtet. Nur: Ist es das wert?

Der Abend beginnt mit einer kleinen Enttäuschung: Das Vier-Gang-Menü (88 Franken) könne der Koch heute aufgrund einer grösseren Gesellschaft nicht anbieten. Deshalb also à la carte und drei Gänge. Als Gruss aus der Küche wird Tartar mit Radiesli an den Tisch gebracht. Das schmeckt, lässt allerdings den Vegetarier in der Runde ungegrüsst zurück.

Für ihn gibt es zur Vorspeise dafür den La Gloria Salat (16 Franken). Das italienische Dressing hat die perfekte Säure, der Salat selbst ist abwechslungsreich. Die Cranberrys geben eine interessante süsse Note, sind allerdings deutlich überdosiert und dominieren den Geschmack zu sehr. Das Tafelspitz-Carpaccio (27 Franken) überzeugt mit krossen Zwiebeln, Spargeln mit perfektem Biss und einem Hauch Balsamico. Nur das Carpaccio selbst ist etwas trocken.

Der Anblick der Rösti mit Spargel-Pilz-Ragout bringt die Magensäfte nicht in Wallung. Foto: Jonas Keller

Zur Hauptspeise gibt es Rösti mit Spargel-Pilz-Ragout (46 Franken). Die Pilze sind gehaltvoll und gut im Biss. Der Spargel fällt dagegen ab, seinen Geschmack muss man aktiv suchen. Die Anrichte ist eher lieblos – die Spargelspitzen auf der Rösti erinnern auf den ersten Blick an abgetrennte Finger. Immerhin: Die Rösti selbst ist knusprig und schmackhaft. Das Tartar (39 Franken) hingegen schmeckt sehr sanft – dafür, dass wir mit mittlerer Schärfe bestellt haben, kommt es uns etwas zu harmlos daher.

Zwischen den Gängen gibt es immer wieder längere Wartezeiten. Der Service scheint unterbesetzt und gehetzt, mehr als ein Personalzwist wird in unserer Hörweite ausgetragen. Als dann doch nach unseren Dessertwünschen gefragt wird, ist auch der Früchtekuchen nicht mehr verfügbar. In der Küche, so unser Eindruck, herrscht an diesem Abend das nackte Chaos.

Die «gebratenen Erdbeeren» gefallen am ganzen Abend am besten. Foto: Jonas Keller

Schliesslich gibt es doch noch ein Stück Schokokuchen (14 Franken), der weder auf- noch abfällt. Die gebratenen Erdbeeren mit Vanilleglace (18 Franken) hingegen sind ein halbwegs versöhnlicher Abschluss des Abends, auch wenn die Passionsfruchtsauce mehr optische als geschmackliche Akzente setzt. Am Schluss ist für uns klar: Das Golfen mag den hohen Preis wert sein. Das Essen ist es nicht.

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.