Wegen Hehlerei verurteilt – Teure Handys im Namen von Politikern aus Winterthur bestellt Ein Mann aus der Region muss wegen Hehlerei, Körperverletzung und Gewalt gegen Beamte ein Jahr ins Gefängnis. Dass es nicht mehr wurde, hat er auch seinem Arbeitgeber zu verdanken. Mirko Plüss

Die iPhones wurden unter anderem im Namen des Winterthurer Stapi Mike Künzle bestellt. Foto: Keystone

Ein knapp 30-jähriger Schweizer aus einer Regionsgemeinde mit notabene schon drei Vorstrafen hat derart häufig delinquiert, dass er und sein Verteidiger wohl von Anfang an einsahen, dass alles Lamentieren oder Plädieren nichts bringt. Also einigte man sich mit dem Staatsanwalt vor dem Prozess auf ein Strafmass. 12 Monate Gefängnis waren beantragt, als der junge Mann sich diese Woche im abgekürzten Verfahren vor drei Winterthurer Richtern erklären musste.

Und diese gingen auf den Vorschlag ein. Während der einjährigen Freiheitsstrafe wird es dem Mann möglich sein, tagsüber zu arbeiten und nur die Nächte im Gefängnis zu verbringen.

Dass dies möglich ist und die Strafe nicht höher ausfiel, ist auch dem Arbeitgeber des Mannes zu verdanken. Er hatte sich offenbar derart für seinen Angestellten eingesetzt, dass dies nicht nur dem Verteidiger, sondern auch dem Staatsanwalt nachhaltig imponiert hatte.

Digitec betrogen

Der Mann hatte sich unter anderem der Hehlerei schudig gemacht. Zusammen mit einem Kollegen holte er 2017 mehrere iPhones im Wert von je über 700 Franken in Digitec-Filialen ab, die zuvor auf die Namen von ahnungslosen Personen bestellt wurden.

Darunter waren beispielsweise der Winterthurer Stadtpräsident Mike Künzle und weitere Politiker aus Stadt und Region. Die Handys verkaufte er dann für je 400 Franken in der Stadt Zürich an einen unbekannten Mobiltelefonhändler.

Securitas geschlagen

Ende 2018 gab es eine wüste Episode spätabends in einer S12. Der Mann hatte im Zug randaliert, er war laut Anklageschrift «massiv alkoholisiert». Zwei Securitas-Mitarbeitende, die ihn aus dem Zug holen wollten, beschimpfte er sexistisch und rassistisch, spuckte einem ins Gesicht und schlug der anderen die Faust ins Gesicht, worauf diese sich bei einem Sturz verletzte.

Wenige Monate später ging er, erneut stark alkoholisiert, auf einen Bekannten los und versetzte diesem sechs Schläge ins Gesicht. Das Opfer erlitt zwei Knochenbrüche.

Zudem konsumierte der Beschuldigte mehrfach Kokain, fuhr ohne Ausweis Auto und verursachte so auch mal einen Unfall mit Blechschaden und flüchtete dann nach Hause, um einer Drogenkontrolle durch die Polizei zu entgehen.

20'000 Franken Schulden

Vor Gericht machte der Mann nur kurze Aussagen. Er zeigte sich dabei nicht explizit reuig, aber vollumfänglich geständig. Auch hier kam wieder der Arbeitgeber ins Spiel. Seit er vor einem halben Jahr den Job bei dem kleinen Betrieb in der Region angetreten habe, sei das Leben «viel besser geworden», sagte der Mann. «Ich habe einen Rhythmus, stehe am Morgen auf, und am Abend bin ich müde.» Der Arbeitgeber helfe ihm zudem, seine Schulden in Höhe von 20'000 Franken abzustottern.

Die Richter lobten das. Aber Strafe müsse sein, da man es nicht mit «Bagatellen» zu tun habe.