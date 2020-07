Textilentsorgung nur noch im Container – Texaid und Tell-Tex stellen Kleidersammlungen per sofort ein Die Sammelmenge bei den Altkleidersäcken am Strassenrand ist seit Jahren rückläufig. Texaid und Tell-Tex sammeln deshalb keine Kleidersäcke mehr per Auto ein. Dagmar Appelt

Ein Bild, das der Vergangenheit angehört: Kleidersammlung am Strassenrand. Foto: PD

Über 50’000 Tonnen Altkleider entsorgen Frau und Herr Schweizer jährlich in Spendesäcken. Die nicht mehr gebrauchte Garderobe konnte bis anhin an bestimmten Daten bequem an den Strassenrand in der Wohngemeinde gestellt werden. Organisationen wie Texaid und Tell-Tex sammelten sie dann ein.