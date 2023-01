Nach Höhlendrama in Thailand – «Tham Luang», der Ort einer wunderlichen Rettung Vor vier Jahren verfolgte die Welt gebannt die Rettung von zwölf Jungs aus einer überfluteten Höhle in Thailand. Filme und Bücher sind dazu erschienen – aber was ist heute da los? Ein Besuch. David Pfeifer aus Chiang Rai

Erinnerung an das Unglück in der «Tham Luang»-Höhle: Statue zu Ehren des Tauchers, der bei der Rettungsaktion im Juni 2018 ums Leben kam, während die zwölf Jungfussballer und ihr Trainer lebend geborgen wurden. Foto: AFP

Wunder hinterlassen selten Spuren. Sie ereignen sich und werden zu Erinnerungen. So erinnert sich Chucklad Seepan, 52, noch sehr gut an die Tage, vor mehr als vier Jahren, als sie alle irgendwie versuchten, sich nützlich zu machen, um die zwölf Jungs und ihren Fussballtrainer aus der «Tham Luang»-Höhle herauszubekommen. «Es war unglaublich», sagt Seepan, der an diesem Tag im Wildhüteroutfit an der Zufahrtstrasse zur Höhle die Besucher zählt, «es ist immer noch unglaublich.»