Bischof Desmond Tutu zu Besuch – «Thank you again, Winterthur» Ein Jahr nach Ende der Apartheid in Südafrika besuchte Friedensnobelpreisträger Erzbischof Desmond Tutu die Stadt Winterthur, um Danke zu sagen. Weil der Stadtrat kein Interesse zeigte, mussten Private für einen Empfang einspringen. Till Hirsekorn

Schlenderten im Spätsommer 1995 nach einem Treffen im Club zur Geduld entspannt durch die Marktgasse: Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu und seine Frau Normalizo.

Bild: Thomas Möckli

In Südafrika hängen die Fahnen noch immer auf halbmast. Das Land befindet sich in einer Woche der Trauer um eine seiner grössten Figuren der jüngeren Geschichte, Desmond Tutu. Am 26. Dezember ist Tutu mit 90 Jahren verstorben, am 1. Januar wird er bestattet. Als Friedensaktivist hatte Tutu gegen das Apartheid-Regime angekämpft und gilt, zusammen mit Nelson Mandela, als eine der lautesten und stärksten Stimmen gegen die jahrzehntelange Unterdrückung der Schwarzen. 1984 erhielt der spätere Erzbischof von Kapstadt den Friedensnobelpreis. 1994 endete in Südafrika die Apartheid, und Tutu wollte sich bei all jenen bedanken, die ihn in seinem Kampf unterstützt und sich solidarisch gezeigt hatten.