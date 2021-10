Für Kinder und Jugendliche – Theater in Effretikon bietet wieder Kurse an Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene können sich für die Kurse des Okay Theaters anmelden. Zwei Auftritte winken am Ende der Probesaison. Nicole Döbeli

Schattenspiel aus einer Probe des Okay Theaters. Foto: PD

Unter der Leitung von Schauspielerin und Theaterpädagogin Kathrin Maja Frei können ab Oktober bis zu den Frühlingsferien Kinder, Jugendliche und Erwachsene an diversen Theaterstücken proben. Letztere sind im Ü-16-Kurs willkommen. Am Ende der Probenzeit werden die Stücke zweimal öffentlich im Bucksaal Tagelswangen aufgeführt. Auch die Improgruppe darf ihr Können in Form einer Werkschau zeigen. Für kleinere Kinder wird ein Einsteigerkurs geboten, in dem die ersten Schritte auf der Bühne spielerisch gelernt

werden.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Frei hofft, die Aufführungen im nächsten Jahr wie geplant durchführen zu können. Aufgrund von Corona mussten die diesjährigen Auftritte verschoben werden. Alle Infos zu den Kursen sind auf www.okaytheater.ch zu finden. Anmeldungen werden bis 24. Oktober unter okay@theaterplatzeffretikon.ch oder telefonisch 078 866 79 74 entgegengenommen.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. @NicoleDoebeli

Fehler gefunden?Jetzt melden.