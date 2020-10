Theaterkurse in Effretikon – Theater trotz(t) Corona Wer auf einer Bühne steht, muss schon ein gewisses Selbstbewusstsein aufweisen. Kathrin Maja Frei macht Kinder und Erwachsene fit für den grossen Auftritt. Gabriele Spiller

Eine Altersgruppe im Okay-Theater reicht von der 1. bis zur 3. Oberstufe. PD

Am 21. Oktober starten wieder die Kurse des Okay-Theaters in Effretikon. Neu ist in dieser Saison Improvisationstheater/Theatersport für Jugendliche ab 16 und Erwachsene, wie die Leiterin Katja Maja Frei verrät. Auch das Theaterkursangebot «Ü16» hat sich bewährt und wird weitergeführt.