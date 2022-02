Teilnehmen und gewinnen – Theater Winterthur Verlosung von je 4 x 2 Tickets, verschiedene Vorstellungen Marianne Blaser

Ihr Gewinn

je 2 Tickets für eine der unten aufgeführten Vorstellungen

Vorstellungen

Samstag, 19. März 2022, 19.30 Uhr



Die Tanzstunde, Komödie von Mark St. Germain

Ever Montgomery muss für eine Preisverleihung dringend tanzen lernen. Allerdings leidet er am Asperger-Syndrom und verabscheut jeglichen Körperkontakt. Hilfe sucht er sich bei seiner Nachbarin, Senga Quinn, die Tänzerin ist. Doch nach einer Beinverletzung ist fraglich, ob sie in ihrem Leben jemals wieder tanzen kann. «Die Tanzstunde» ist eine amüsante und berührende Komödie über zwei einsame Seelen, die nur mühsam denselben Takt halten können.

Dienstag, 22. März 2022, 19.30 Uhr



Othello, Schauspiel in englischer Sprache, von William Shakespeare

Der steile Aufstieg des dunkelhäutigen Feldherren Othello bleibt nicht unbemerkt. Nicht nur im Hinblick auf die Karriere sticht er seine Konkurrenten aus, sondern erobert zudem auch noch die äusserst begehrte Desdemona. Shakespeares Tragödie umfasst Themen wie Rassismus, Eitelkeit, Manipulation, Machtgier und vor allem die fürchterliche Eifersucht, die letztlich die innigste Beziehung in den Abgrund treibt.

Einführung; 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn

So nehmen Sie an der Verlosung teil

Füllen Sie das Teilnahmeformular aus.



Teilnahmeschluss

Montag, 28. Februar 2022

Weitere Informationen unter theaterwinterthur.ch