Schulpflege in Winterthur – Thek GmbH bleibt deutlich unter Budget Der Vertrag zwischen der Stadt und der Thek GmbH ist ausgelaufen. Weil sie ihr Amt als Präsidentin oder Präsident einer Kreisschulpflege verloren haben, erhalten drei von vier eine Abfindung. Delia Bachmann

Das Honorar von Martha Jakob, Chantal Galladé und René Schürmann belief sich auf 43’845 Franken. Foto: Thek GmbH

Am 1. November traten die neuen Leitungen Bildung ihren Job an. Damit hat die Thek GmbH ihren Auftrag für die Stadt Winterthur erfüllt. Laut Jürg Altwegg, Schulstadtrat der Grünen, wurde die vertragliche Zusammenarbeit per 31. Oktober beendet. Mit der Beratungsfirma begleiteten drei von vier ehemaligen Schulpräsidien den Übergang: Chantal Galladé (GLP), Martha Jakob (GLP) und René Schürmann (Die Mitte).