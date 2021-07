Verstärkung von Xamax – Thibault Corbaz kommt definitiv zum FCW Der angekündigte Transfer von Thibault Corbaz (27) von Neuchâtel Xamax zum FC Winterthur ist geregelt. Der zentrale Mittelfeldspieler unterschrieb einstweilen für ein Jahr. Hansjörg Schifferli

Thibault Corbaz (hier 2018 in der Super League gegen die Young Boys) bestritt bisher fast 200 Profi-Spiele. Christian Pfander

Mit Thibault Corbaz, dessen Vertrag in Neuenburg auslief, ergänzt das Winterthurer Mittelfeld ein Mann, den man klar als bestandenen, soliden Fussballer bezeichnen kann – nach siebeneinhalb Jahren als Profi in der Swiss Football League. Zweieinhalb Saisons spielte er nach seiner Zeit in der U21 des FC Basel für den allzu ambitionierten FC Biel in der Challenge League (bis zu dessen Zwangsabstieg). Danach folgten fünf Jahre bei Neuchâtel Xamax in der Challenge League und zwischendurch zwei Saisons in der Super League.

In dieser Zeit bestritt er meist als Stammkraft fast 200 Pflichtspiele, 142 für Xamax und 53 für Biel; 130 in der Challenge und 54 in der Super League. Er schoss als Defensivspieler auch elf Tore. Die meisten, immerhin fünf, waren es in der Aufstiegssaison von Xamax in die Super League 2017/18. Letztmals traf er im Oktober 2020 bei einem 2:1 gegen den FC Wil. Einmal skorte er auch gegen den FCW, auf dem Weg zu einem Heim-5:1 für den FC Biel zu Beginn jener Saison 2015/16, welche die Seeländer dann nicht mal mehr beendeten.