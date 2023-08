Thur führt viel Wasser – Campingplatz Gütighausen geräumt Der Wasserpegel der Thur stieg am Montag so stark an, dass die Gäste auf dem Campingplatz sicherheitshalber zusammenpacken mussten. Rafael Rohner Hélène Arnet

Die Thur führt bei Gütighausen viel Wasser, die Campingwiese war am Montagnachmittag aber nicht überflutet. Foto: Madeleine Schoder

Am Montagnachmittag war die Hochwassergefahr im Kanton Zürich gering. Der Wasserpegel der Thur stieg am Sonntag und am Montag aber stetig an. Der Campingplatz in Gütighausen musste deshalb sicherheitshalber geräumt werden, was hin und wieder vorkommt. So etwa im Juni 2021, als Camper mitten in der Nacht ihre Zelte abbrechen mussten, oder dieses Jahr vor Auffahrt.

Diesmal kam die Warnung tagsüber. Der Campingplatz war angesichts des Regenwetters aber sowieso schon praktisch leer. Dauermieter Markus Meier packte am späteren Nachmittag als Letzter das Vorzelt seines Campers zusammen. Drei Campinggäste seien insgesamt von der Massnahme betroffen gewesen, sagt Platzwart Josua Bischofberger. «Wir hatten schon vorher damit gerechnet.» Eventuell müssten sie auch den Kioskwagen noch an einen höher gelegenen Ort stellen. «Wir haben bereits einen Traktor organisiert, damit wir ihn wegziehen könnten.»

Camper Markus Meier musste sein Vorzelt abbrechen und den Wohnwagen auf den Parkplatz vor dem Campingplatz parkieren. Foto: Madeleine Schoder

Am Montagnachmittag war unklar, ob auch das rote Campinghäuschen weggestellt werden muss. Foto: Madeleine Schoder

Am Montagnachmittag gab es für die Thur im Kanton Zürich keine Hochwasserwarnung. Die Fachleute gingen zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass die Pegelstände der Sihl und der Thur in den nächsten Stunden noch etwas ansteigen, aber höchstens bis zum nächsthöheren Wert «mässige Gefahr». Bei der Messstelle Thur-Halden unterhalb von Bischofszell wurde die Gefahrenstufe 2, «mässige Gefahr», am Nachmittag überschritten. Die Behörden riefen damit dazu auf, vorsichtshalber genügend Abstand zum Fluss zu halten.

Auch der Pegelstand des Zürichsees wird noch etwas höher ansteigen, doch wird dort laut Awel die nächste Alarmstufe kaum erreicht. Ohnehin geht man davon aus, dass die Situation sich entspannt, da nur noch am Montag gehäuft Niederschläge angesagt sind.

