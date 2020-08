Starkniederschläge und Hochwasser – Thur und Rhein reagieren bei Hochwasser unterschiedlich Nach starken Regenfällen rollt das Hochwasser wie eine braune Flutwelle das Thurtal hinab. Im Rhein läuft alles gemächlicher ab – wegen des Bodensees und der Flusskraftwerke. Marco Huwyler

Hochwasser der Thur bei Altikon am Dienstag. Foto: Madeleine Schoder

Kräftige Regenfälle am Montag und Dienstag führten in Bächen und Flüssen der Region zu Hochwasser. Auch im Einzugsgebiet der Thur, die im Toggenburg entspringt, regnete es sehr viel.

Anders als im Rhein mit dem Bodensee fehlt in der 135 Kilometer langen Thur ein See. Ein solcher nimmt grosse Mengen Regenwasser auf, sodass das Hochwasser im Fluss verzögert, also zeitlich in die Länge gezogen wird. Die zwei kleinen Kraftwerke im Toggenburg und ein grösseres Werk flussabwärts bei Kradolf-Schönenberg vermögen grosse Wassermassen kaum zurückzuhalten. Die Folge: In der Thur steigt das Hochwasser bei Starkniederschlägen rasch an – und sinkt auch wieder relativ schnell.

Wie eine Wasserwalze

Der starke Anstieg des Wasserspiegels in der Thur ist auf den Aufzeichnungen als «Flutwelle» gut zu erkennen: Sie steigt steil an und flacht dann wieder ab.

Die «Flutwelle» des Hochwassers in der Thur bei Andelfingen mit der Spitze am Dienstagnachmittag etwa um 16 Uhr. Grafik: Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel)

Bei der Messstation in Andelfingen erreichte die Welle am Dienstagnachmittag etwa um 16 Uhr ihren Höhepunkt. Zu dem Zeitpunkt flossen dort fast 550 Kubikmeter Wasser pro Sekunde die Thur hinab. Zum Vergleich: Im Mai-Hochwasser 1999 waren es 1130 Kubikmeter.

Will man das Eintreffen der Wasserwalze in Andelfingen zeitlich abschätzen, schaut man rund 50 Kilometer flussaufwärts: Bei der Messstation Thur-Halden unweit von Bischofszell erreichte die Welle am Dienstag ihren höchsten Stand etwa um 11.30 Uhr – also viereinhalb Stunden früher.

Wieder mehr Platz

Weil die Thur vor ihrer Begradigung einst seitlich viel mehr Platz hatte, ging der Fluss bei intensivem Regen weniger rasch in die Höhe – dafür viel stärker in die Breite. Der Preis: Ackerland wurde überschwemmt. In den vergangenen Jahren hat man der Thur, wo möglich, wieder mehr Raum gegeben, so etwa in den Thurauen. Dabei wurden die alten Uferverbauungen entfernt, um zwei Ziele zu erreichen: Eine seitliche Aufweitung des Flusses wirkt wie ein Rückhaltebecken, welches das Hochwasser etwas abschwächt. Zudem überschwemmt die Thur die Auenwälder am Flussufer wieder regelmässig, was die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten fördert.

Verzögerung im Rhein

Anders sieht das Hochwasserbild im Rhein aus. Wie erwähnt, wirkt der Bodensee flussaufwärts verzögernd, das heisst: Während sich die «Flutwelle» in der Thur längst stark abgeflacht hat, steigt der Pegel im Rhein weiter, wenn auch relativ langsam. In der aufgezeichneten Kurve der Messstation sind zudem viele kleine Auf- und Abwärtsbewegungen zu erkennen.

Kurve von der Messstation am Rhein bei Neuhausen/Flurlingen: Der Pegel steigt – in mehreren Auf- und Abwärtsbewegungen. Grafik: Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel)

Dieses Auf und Ab hat mit den Flusskraftwerken zu tun, wo nicht immer gleich viel Wasser durchfliesst. Am Hochrhein zwischen Bodensee und Basel gibt es elf Flusskraftwerke respektive Staustufen. In der Region sind dies die drei Kraftwerke Schaffhausen, Rheinau und Eglisau-Glattfelden.

Pegel klar geregelt

«Die Kraftwerke sind verpflichtet, eine festgelegte Oberwasserquote zu halten», sagt Axpo-Mediensprecher Ueli Walther. Das heisst: Die Werke haben dafür zu sorgen, dass das Wasser nicht zu hoch steigt. Die Regelung des Pegels findet automatisch statt.

Mehr Wasser, mehr Strom? Infos einblenden Produziert ein Flusskraftwerk am Rhein bei Hochwasser eigentlich mehr Strom? Nein: Führt der Rhein mehr Wasser als die sogenannte Schluckwassermenge der Turbinen im Kraftwerk, «muss das restliche Wasser über das Stauwehr abgeleitet werden und kann nicht verstromt werden», wie Axpo-Sprecher Ueli Walther erklärt. Ausserdem: Steigt der Wasserpegel des Rheins, sinkt die Fallhöhe über die Staustufe. Der Pegel oberhalb des Stauwehrs (im Oberwasser) bleibt durch die Regulierung zwar konstant. Doch der unmittelbare Pegel unterhalb des Wassers (im Unterwasser) steigt. «Dadurch sinkt die Produktion der Kraftwerkstufe.» Denn in der Fallhöhe steckt ja die Energie – nimmt diese Höhe ab, tut es auch die Energie. (mab)

Sobald die ankommende Wassermenge grösser ist als jene Menge, welche die Turbinen «schlucken» können – von Fachleuten Schluckwassermenge genannt –, wird das Zuviel an Wasser über das Stauwehr abgeleitet. Auch die Zuflüsse in den Rhein, etwa die Thur oder die Töss, ziehen die Kraftwerke in die Berechnung der Pegelregelung mit ein.

Das Hauptwehr des Wasserkraftwerks in Rheinau. Foto: Madeleine Schoder

Doch was passiert, wenn ein Wehr klemmt? Die Kraftwerke haben redundant Systeme und mehrere, unabhängige Wehröffnungen. Redundanz bedeutet eine mehrfache Absicherung: Fällt ein System aus, springt ein anderes ein. Damit können allfällige Betriebsstörungen aufgefangen werden. «Die Wehre sind so ausgelegt, dass sie ein ungewöhnliches Hochwasser abführen können, auch wenn eine Öffnung nicht zur Verfügung steht», sagt Walter.

Kraftwerke koordinieren nicht

Müssen die Kraftwerke am Rhein bei Hochwasser ihre Abflussmengen untereinander koordinieren, vom Bodensee bis hinunter nach Rotterdam? Nein: Die maximalen Pegelstände sind bei jeder Staustufe vorgegeben. «Damit ist die Regelung des Staupegels über den gesamten Flussverlauf des Rheins gegeben», erklärt Walther.