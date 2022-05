Sie wollen noch eine Rezension? Okay, okay. Ich finde den Song ernsthaft nicht schlecht. Nicht supertoll, aber ok. Ethno-Rap mit einem gejaulten Refrain und frechem Flöteneinsatz. Beschreibung tönt jetzt ziemlich schrecklich, aber live hat das durchaus Kraft. Was wohl passieren würde, wenn die Ukraine heuer mit einem Grotten-Song aufgewartet hätte? Trotzdem Rang 1?