Adventskalender 13 – Tiefenentspannt dank Chräbeli Jede Familie hat ihre Guetsli-Spezialitäten. Im persönlichen Ranking gibt es Gewinner und Verlierer. Urs Stanger

Mittlerweile soll es – so wird überliefert – Familien geben, die einen Festtagsabend mit Space Cookies feierlich abrunden. Besinnliche Weihnachten auf eine ganz eigene Art seien garantiert. Höchstwahrscheinlich stand dieses Gebäck noch nicht in den Guetsli-Rezepten, die seit Generationen weitergereicht werden.

Die Guetsli, die es in der Kindheit gab, sind die besten. So heisst es in fast allen Familien. Wobei, um ehrlich zu sein: Im Laufe der Zeit zeigte sich, dass auch andere Mütter und Grossmütter ihren Nachkommen mindestens ebenso Delikates überliefert haben. Die unvergleichlichen Highlights aus dem Backofen meiner Mutter waren die Kokosmakronen, aussen knusprig und innen feucht, und die Wienergipfeli (alias Vanillekipferl). Die Chräbeli, die erst beinhart für den Verzehr freigegeben wurden, belegten den letzten Platz des Rankings. Erstens wegen dieses Anis. Zweitens wegen meiner Grossmutter, mit der ich auf dem Balkon einst Bowerli (alias Erbsen) schälte und die gerne einen Zweifränkler für Paninibildchen spendierte. Während sie sich ein Chräbeli, ihr Favorit, zu Gemüte führte, verstrichen Minuten. Tiefenentspannt, aber nicht speziell geräuscharm bearbeitete sie es. Szenen, die haften bleiben.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

