Landluft-Kolumne – Tierhalter, ärgere dich nicht Der Autor schlägt eine neue Autobahnausfahrt im Zürcher Weinland vor: Katzelfingen-Süd. Rafael Rohner

Illustration: Ruedi Widmer

Kürzlich platzte einem Mann am Bezirksgericht Andelfingen der Kragen. Der 40-Jährige wehrte sich entnervt gegen eine Busse. Sein Vergehen: Er hatte mitten in der Nacht Hunde in einen umzäunten Garten hinausgelassen, damit sie dort ihr Geschäft verrichten. Dort biss einer von ihnen jedoch zuerst eine Katze tot.

An der Diskussion über den Fall zeigte es sich wieder. Menschen lassen sich grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen: Hundehalter und Katzenhalter. Die einen regen sich über Büsis auf, die in fremde Gärten kacken. Die anderen regen sich über Hunde auf, die unfreundlich schnappen.

Ich gebe zu, dass ich eher zur Katzenfraktion gehöre. Deshalb weiss ich, ein totes Büsi ist schlimm. In den meisten Fällen sind dafür aber Autos verantwortlich, nicht Hunde. Deshalb habe ich auch wenig Mitleid mit jenen Anwohnern in Andelfingen, die saftige Bussen kassieren, weil sie auf dem Thurweg weiterhin mit Tempo 50 fahren, obwohl dort neuerdings Tempo 30 signalisiert ist.

Auch nicht ganz verstehen kann ich jene Tierhalter, die plötzlich entsetzt reagieren, wenn ein Wolf ein Kalb reisst, das später ohnehin beim Metzger gelandet wäre, vor allem, wenn es Entschädigung dafür gibt.

Es ist halt einfach, wie es ist. Wölfe reissen. Hunde beissen. Katzen scheissen. Und Menschen ärgern sich darüber. Wäre es dem Frieden zuliebe nicht besser, allen ein bisschen mehr Freiraum zu gönnen? Wie wäre es zum Beispiel mit einer fusionierten Gemeinde Katzelfingen-Süd nur für Katzenhalter und mit eigenem Autobahnanschluss? Dann müsste sich das Bezirksgericht Andelfingen wenigstens nicht mehr mit solchen Fällen herumschlagen.