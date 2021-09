Präsident vom Verein gegen Tierfabriken – Tierschützer Erwin Kessler ist tot Der wohl landesweit bekannteste Tierschützer ist im Alter von 77 Jahren in seinem Haus im Thurgau gestorben. UPDATE FOLGT

Erwin Kessler ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Foto: Siggi Bucher

Der Thurgauer Tierschützer Erwin Kessler ist tot. Der Präsident des Vereins gegen Tierfabriken (VgT) ist in der Nacht auf Freitag an seinem Wohnort in Tuttwil TG im Alter von 77 Jahren verstorben.

Rolf Rempfler, Kesslers Anwalt, bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung von Blick online. Laut Rempfler habe Kessler am Donnerstagnachmittag über Schmerzen in der Brust geklagt, wollte sich aber deswegen nicht in ärztliche Behandlung begeben. Kessler sei zuhause in seinem Haus eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.

Seit 1989 kämpfte der ausgebildete Bauingenieur mit Doktortitel mit seinem Verein gegen Tierfabriken gegen die Ausbeutung von Nutztieren. Kessler beschäftigte auch immer wieder die Justiz und legte sich mit Bauern an.

Schweizweit bekannt wurde er im «Fall Hefenhofen». Der Skandal um einen Pferdehalter aus Hefenhofen TG, der jahrelang Vorschriften krass missachtete und die Behörden narrte, führte im Kanton Thurgau zu einem neuen Veterinärgesetz.

In Dutzenden Fällen hatte Kessler gegen Privatpersonen und Medienschaffende, die ihn in die Nähe des Judenhasses rückten, Zivilklagen und Strafanzeigen eingereicht.

SDA

