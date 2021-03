Karrierenende für EHCW-Spieler – Tim Wieser tritt zurück Der erst 25-jährige Stürmer beendet seine Laufbahn im Profisport per sofort. Auslöser dieser Entscheidung war die Gehirnerschütterung, die er am Samstag im Match gegen Kloten erlitten hat. Es war nicht die erste. Urs Kindhauser

Tim Wieser bestritt über 200 Ernstkämpfe für den EHCW. Foto: Madeleine Schoder

Tim Wieser tritt im Alter von erst 25 Jahren vom Profisport zurück. Das vermeldete der EHC Winterthur am Donnerstag. Der Rücktritt ist auch eine Folge einer Gehirnerschütterung, die der Stürmer am letzten Samstag im Match gegen Kloten durch einen Bandencheck hat. Es war nicht die erste in seiner Karriere, «sondern die sechste oder siebte», wie er erklärt. Mittlerweile verspürt er immerhin keine Kopfschmerzen mehr. Die Verletzung sei nicht der einzige Grund für den Rücktritt. «Aber der Erholungsprozess dauert immer länger, deshalb habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen.»

Mit Wieser verliert der Club eine Identifikationsfigur. Denn der nur 1,70 m grosse Flügel hat mit dem EHCW seine fünfte Saison gespielt. Er war als einziger im aktuellen Team schon 2015/16 dabei, der ersten Saison Winterthurs in der zweithöchsten Spielklasse. Seit sich Zack Torquato im Januar verletzt hatte, war Wieser Teamcaptain.

Der aus dem EHC Illnau-Effretikon hervorgegangene Wieser war auch ein sehr guter Skorer, in dieser Saison mit 9 Toren und 22 Assists der zweitbeste hinter dem Kanadier Riley Brace. Insgesamt waren es 123 Punkte in 202 Meisterschaftsspielen mit Winterthur. An eine Fortsetzung der Karriere im Amateurbereich denkt Wieser im Moment nicht: «Ich will meinem Kopf jetzt eine Chance geben, sich zu erholen, und konzentriere mich auf den nächsten Lebensabschnitt ohne Eishockey.»