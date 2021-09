Johnson kauderwelscht im U-Boot-Streit – «Time to prenez un grip» Der britische Premier Boris Johnson ruft Frankreich im Streit nach dem geplatzten U-Boot-Deal zu Mässigung auf. In zwei Sprachen – gleichzeitig.

Boris Johnson ruft Frankreich zu Mässigung auf: Der britische Premier mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am G7-Gipfel in Cornwall im Juni 2021. Foto: Ludovic Marin (AFP)

In einem Kauderwelsch aus Französisch und Englisch hat der britische Premierminister Boris Johnson Frankreich im Streit um den geplatzten U-Boot-Deal mit Australien zur Mässigung aufgerufen.

«I just think it’s time for some of our dearest friends around the world to prenez un grip about this and donnez moi un break», sagte Johnson Reportern in Washington. Das heisst etwa: «Ich denke, es ist Zeit für einige unserer engsten Freunde in der Welt, sich da in den Griff zu bekommen und mir eine Pause zu gönnen.»

Die USA, Australien und Grossbritannien hatten in der vergangenen Woche eine neue Allianz gegen sich «rasch entwickelnden Bedrohungen» verkündet, die sich offensichtlich gegen China richtet. Dazu gehört der Schwenk Australiens zur Beschaffung atomgetriebener Jagd-U-Boote mit Hilfe der beiden Partner anstelle französischer U-Boote. Die französische Regierung hatte sich empört gezeigt und sogar ihre Botschafter aus den USA und Australien zunächst abgezogen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollte am Mittwoch telefonisch mit US-Präsident Joe Biden über den Konflikt sprechen.

