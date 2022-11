Kolumne «Tribüne» – Time to Say Goodbye Der «Landbote» stellt die «Tribüne» Ende Jahr ein. Kolumnistin Eva Ashinze nimmt Abschied – mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Eva Ashinze

Abschiede bewirken aber auch Veränderungen, eröffnen neue Horizonte oder Möglichkeiten. Foto: Florian Bärtschiger

Dies ist die letzte «Tribüne», die ich schreibe. Die Kolumne wird per Ende Jahr eingestellt. Mehr als drei Jahre lang habe ich mir alle paar Wochen Gedanken gemacht, was ich schreiben könnte, was lesenswert ist, hatte Gelegenheit, in der «Tribüne» ganz eigene Themen einzubringen. Manchmal habe ich über mich selbst geschrieben, ab und zu über meine Kinder. Diese sind deswegen ganz froh, dass die Kolumnen endlich ein Ende haben, zu peinlich war es jeweils, wenn sie von einer Lehrperson oder jemand anderem aus dem Umfeld darauf angesprochen worden sind.

In meinen Beiträgen habe ich versucht, für einen Gedanken, eine Stimmung oder eine Situation die richtigen Worte zu finden. Diesmal geht es darum, Abschied zu nehmen. Mal ist es die CD-Sammlung, dann die beste Freundin und dann wieder geht es um ein ganzes Lebensgefühl: Es gibt ständig Dinge und Menschen, von denen wir Abschied nehmen wollen oder müssen.

Der endgültige Abschied von einem nahestehenden Menschen ist wohl der bitterste, schmerzhafteste. Der Schmerz des Verlustes muss durchgestanden werden, aber dann kehren die Menschen in Erinnerung zurück, unverlierbar, unvergesslich. In Momenten des Zweifels und der Unsicherheit frage ich noch immer einen guten Freund um Rat, obwohl er seit Jahren verstorben ist. Er kann mir natürlich nicht im herkömmlichen Sinne antworten, aber ich male mir aus, was er zu mir sagen würde. Vor schwierigen Herausforderungen stecke ich mir den Ring meiner Grossmutter an den Finger und spüre ihre Stärke.

Ich nehme jedes Jahr etwas mehr Abschied von meiner Jugend, in gewisser Weise auch von meinen Kindern, die grösser und unabhängiger werden und mich nicht mehr so sehr brauchen. Abschiede können wehtun, oft geht mit einem Abschied ein Verlust einher, vielleicht auch Schmerz und Dankbarkeit für das Gewesene. Abschiede bewirken aber auch Veränderungen, ebnen den Boden für Aufbruch, eröffnen neue Horizonte oder Möglichkeiten.

Am selben Tag, als mein Grossvater beerdigt wurde, erfuhr ich, dass ich schwanger war mit meinem Sohn. Kurz nachdem eine langjährige Freundschaft in die Brüche gegangen war, kam Bob, der Hund, zu uns in die Familie. Der Abschied von der «Tribüne» ist ein kleiner Abschied. Trotzdem stimmt er mich ein bisschen wehmütig. Und ich bin gespannt, was sich aus diesem Abschied vielleicht ergibt.

