Exklusives Grundstück mit Seeanstoss – Tina Turner kauft Landgut in Stäfa Der Rockstar sichert sich im Stäfner Ortsteil Ürikon einen weitläufigen Landsitz. Offenbar hatte sie dort einst sogar Pläne für ein Museum zu ihren Ehren. Michel Wenzler

Dieses Landgut am See gehört neu Tina Turner und ihrem Ehemann. Archivfoto: Moritz Hager

Schon vor Jahren ist Tina Turner an die Goldküste gezogen: In Küsnacht wohnt sie in der Villa Algonquin zur Miete. Nun kommt ein weiterer Landsitz am rechten Zürichseeufer dazu: Ihr Ehemann Erwin Bach hat im Stäfner Ortsteil Ürikon das Gut Steinfels gekauft. Wie das Grundbuchamt von Stäfa auf Anfrage dieser Zeitung sagt, ist Bach als Eigentümer eingetragen. Es bestätigt damit eine entsprechende Meldung der Handelszeitung.

Gemäss dieser dürfte der Wert des Grundstücks rund 70 Millionen Franken betragen. Es ist 24’500 Quadratmeter gross und umfasst zehn Gebäude, einen Teich, einen Bach, einen Swimmingpool und einen Bootssteg.

Offenbar nur Wochenenddomizil

Der Stäfner Gemeindepräsident Christian Haltner (FDP) freut sich über die jüngste Entwicklung. «Als Gemeindepräsident schätze ich es, dass das Areal in solch würdige Hände kommt», sagt er. Es sei das einzige Landgut am Zürichsee, das es mit den exklusiven Herrschaftssitzen am Genfersee aufnehmen könnte. Was die prominenten neuen Besitzer finanziell für die Gemeinde bedeuten, kann Haltner mit Verweis auf das Steuergeheimnis nicht sagen. Zudem sei noch gar nicht klar, ob Tina Turner und Erwin Bach jemals fix in Stäfa wohnen würden.

Die Villa Algonquin in Küsnacht wollen die beiden nämlich offenbar nicht aufgeben. Musikmanager Bach bezeichnet den Landsitz in Stäfa lediglich als «neues Wochenendrefugium in unmittelbarer Nähe.» Offenbar war in Stäfa ursprünglich sogar ein Musikmuseum zu Ehren der Queen of Rock ‘n’ Roll geplant. Allerdings würde dies wohl zu kompliziert werden, da sich das Gut in der Landwirtschaftszone befindet. «Weitere Pläne in Bezug auf die Liegenschaft existieren zurzeit nicht», sagt deshalb Bach.

Gemeindepräsident Haltner hätte es natürlich begrüsst, wenn ein solches Museum entstanden wäre. «Es hätte unsere Gemeinde in der ganzen Welt bekannt gemacht. Wir sind jetzt gespannt, was mit dem Gut passiert.»

Auch Federer war interessiert

Beinahe wäre vor ein paar Jahren ein anderer Weltstar in das Landgut gezogen. Auch Roger Feder interessierte sich dafür, wie diese Zeitung vor drei Jahren berichtete. Die strengen kantonalen Auflagen für die Umnutzung des Grundstücks in der Landwirtschaftszone schreckten ihn aber von einem Kauf ab. Er baut derzeit ein neues Anwesen in Kempraten unweit von Tina Turners neuem Landgut. Der bisherige Besitzer des Guts Steinfels in Ürikon war Casino-Unternehmer Hans Jecklin. Er versuchte es während mehrerer Jahre zu verkaufen.

