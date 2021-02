Warnung vor «zweitem Ischgl» – Tirol sperrt sich gegen Lockdown Das österreichische Bundesland streitet mit der Regierung in Wien um Massnahmen gegen die Corona-Mutante. Trotz Warnungen von Experten beschliesst es Lockerungen. Cathrin Kahlweit aus Wien

Die Tourismuswirtschaft geht vor: Plakatwand mit der Aufschrift «Tirol. Zurück zu dir» auf der Gerlosplatte in Tirol. Foto: Keystone

«Breite Front für massvolle Öffnung in Tirol» stand über einer Medienmitteilung der Tiroler Wirtschaftskammer. Und für Kenner des Bundeslandes, welche den Einfluss vor allem der Tourismuswirtschaft auf die Tiroler Politik einzuschätzen wissen, war spätestens damit klar, dass die Fronten zementiert sind: Sollte die Regierung in Wien wagen, Teile Tirols oder gar das ganze Bundesland wegen des gehäuften Auftretens der südafrikanischen Variante des Coronavirus unter Quarantäne zu stellen, so die Botschaft, werde sie es mit der geballten Wut der Tiroler zu tun kriegen.

Eine so einflussreiche wie schrille Hotelbesitzerin, deren Video umgehend viral ging, setzte noch eins drauf: «Wir haben schon die linke Backe von Ischgl hergehalten, jetzt halten wir natürlich auch noch die rechte hin», beschwerte sich Sonja Ultsch. Wenn man Tirol zusperren wolle, dann würden die Tiroler das Gegenteil tun – und alles aufsperren.

Unterschiedliche Infektionszahlen

Die Bundesregierung hatte sich eine Frist bis Sonntag gegeben, aber die Datenlage wurde nicht besser, nur umstrittener: In Innsbruck argumentiert man, in Tirol seien nur 165 Fälle der südafrikanischen Mutation nachgewiesen, nur noch acht Patienten seien akut krank. Man teste mehr, man sequenziere mehr, man kontrolliere mehr, und man habe die Sache im Griff.

Experten landauf, landab widersprechen: Die Infektionszahlen seien mindestens doppelt so hoch wie von den Tiroler Behörden angegeben. Zudem sei die fragliche Mutation mutmasslich nicht nur infektiöser als andere, sondern auch die bisher eingesetzten Impfstoffe wirkten hier schlechter. Gefahr sei daher im Verzug. Experten warnten sogar vor einem «zweiten Ischgl».

Bis in die Nacht zum Montag dauerten Verhandlungen über Corona-Massnahmen zwischen der Landesregierung in Innsbruck und einer Expertenrunde um Gesundheitsminister Rudi Anschober. Dem Vernehmen nach wurde bis aufs Messer gestritten, heraus kam nichts. Man vertagte sich.

Skigebiete bleiben offen: Tafel mit Hygienehinweisen bei der Talstation der Hochzillertal-Bahn in Kaltenbach. Foto: Keystone

Am Montagnachmittag verkündete man in Innsbruck dann eigenmächtig ein Massnahmenpaket. Es besteht im Wesentlichen aus mehr Kontrollen bei Maskenpflicht und Abstandsregelungen sowie der Pflicht an den Grenzen zum Vorweisen negativer Antigentests, ebenso bei der Nutzung von Seilbahnen – und Appellen an die Bevölkerung, verantwortlich zu handeln.

Warnungen und Appelle

Ein Konsens mit der Regierung in Wien ist bisher nur dahingehend erreicht, dass man das Tiroler Massnahmenpaket für einen ersten Schritt hält, dem weitere folgen müssten. Für Tirol gilt nun eine Reisewarnung: Nicht notwendige Reisen sollten unterlassen werden. Alle, die sich in den vergangenen zwei Wochen dort aufhielten, sollten sich umgehend testen lassen. Und alle, die aus Tirol in ein anderes Bundesland reisen wollen, wurden aufgefordert, unmittelbar vor Reiseantritt einen Corona-Test machen zu lassen.

Dass man es in Wien bei Warnungen und Appellen belässt, wird in Tirol als Sieg in einem bizarren Kampf um Image und Umsatz betrachtet. Landeshauptmann Günther Platter, eng verbunden mit der Tiroler Tourismuswirtschaft, hatte schon letzte Woche, als erste Rufe nach einer radikalen Schliessung Tirols laut geworden waren, empört festgestellt, das gebe die Datenlage nicht her. Tirol werde genauso wie der Rest des Landes in dieser Woche mit den geplanten Lockerungen des Lockdown beginnen.