Kolumne Angerichtet – Picknick für Sonntagsfahrerinnen Wegen Corona fällt das Brunchbuffet bei der Konditorei Hirt in Frauenfeld aus. Können die Gäste nicht zum Brunch, muss der Brunch zu den Gästen: Neu gibt es Picknick-Bags zum Mitnehmen. Samantha Zaugg

Von allem und zwar viel: Der Vegi-Brunch Bag aus der Konditorei Hirt für zwei Personen. Samantha Zaugg

Sonntagmorgen, ausgeschlafen aus dem Bett steigen und sich direkt aufs Velo schwingen zum Picknicken. Kann das Leben schöner sein? Ja, wenn man das Picknick nicht selber packen muss. Die Confiserie Hirt in Frauenfeld bietet neuerdings genau das an. Für 68 Franken gibt es den Sommer über einen Picknick Bag, bequem zu bestellen online oder am Telefon. Wir testen die Vegi-Variante. Die Bezeichnung Picknick ist dabei untertrieben: Der Inhalt des Sacks reicht als Zmorge und auch als Proviant für die ganze Velotour.

Fast zu schade zum anbeissen: Das hübsche Quarkzöpflein. Samantha Zaugg

Das Picknick ist sorgfältig zusammengestellt, alles hausgemacht. Die beiden grosszügigen Schalen Birchermüseli sind am hitzeempfindlichsten und werden zuerst verspeist. Schön angerichtet mit Schlagrahm, Aprikosen, Erdbeeren, Physalis. Es folgen die zwei Quarkzöpfli, handgezöpfelt, wie man sieht. Dazu pickt man Gewürznüsse und trinkt Smoothie. Alles sehr fein, der erste Hunger ist gestillt, wir radeln los nach Stein am Rhein.

Als wir ankommen, ist der Hunger wieder da, Zeit für den zweiten Gang. Es gibt die Vollkornbrötli mit Grillgemüse, dann ein doppeltes Dessert – zwei Kirschtörtchen und die Überraschung des Confiseurs: nussige Biskuits mit Aprikosenfüllung, vergleichbar mit grossen Spitzbuben. Wir sind zufrieden, satt und glücklich. Nur etwas würden wir beim nächsten Mal anders machen: selber Besteck mitbringen. Mit zwei Löffeln und Bechern ist man bereits ausgerüstet, so lässt sich etwas Verpackungsmüll vermeiden.

Die Picknick-Box ist ideal für Ausflügler und Velofahrerinnen. Auch die Confiserie Hirt ist dazu günstig gelegen, Frauenfeld ist von Winterthur aus eine entspannte kleine Velotour.