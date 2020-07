Präsidium SVP Bezirk Winterthur – Tobias Weidmann folgt auf Therese Schläpfer Die Hagenbucher Gemeindepräsidentin Therese Schläpfer tritt als Präsidentin der SVP Bezirk Winterthur zurück. Rafael Rohner

Therese Schläpfer übergibt ihr Amt als Präsidentin der SVP-Bezirkspartei an Tobias Weidmann. Foto: PD

An der Delegiertenversammlung der SVP des Bezirks Winterthur kam es zu personellen Änderungen. SVP-Nationalrätin Therese Schläpfer tritt als Präsidentin zurück und übergibt das Amt an Tobias Weidmann aus Hettlingen. Grund für ihren Rücktritt ist die dreifache Belastung, wie es in einer Mitteilung heisst. Therese Schläpfer präsidiert nebst der Bezirkspartei auch die Gemeinde Hagenbuch, und sie ist Nationalrätin. «Nach einem längeren Entscheidungsprozess» wolle sie das Präsidium der SVP-Bezirkspartei deshalb «in gute Hände weitergeben». Dieser Herausforderung stelle sich der Kantonsrat Tobias Weidmann, heisst es in der Mitteilung. Als ehemaligem Einheitskommandant und angehendem Generalstabsoffizier mangle es ihm «mitnichten an Führungskompetenz».