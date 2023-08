Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Toblerone-Chef preist Schoggi als «Geschenk aus der Türkei» an Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Nicht mehr viel Schweiz übrig: Die türkische Toblerone. Foto: PD

Für Freunde von Toblerone kommt bereits der nächste Schlag in die Magengrube: Zuerst wurde bekannt, dass der US-Nahrungsmittelhersteller Mondelez das ikonische Logo in Form des Matterhorns streichen muss, weil er ab Ende Jahr einen Teil der Schoggi nicht mehr in der Schweiz herstellt, sondern in der Slowakei. Nun verwässert Präsident und Konzernchef Dirk Van de Put das Schweizer Erbe von Toblerone noch stärker. In der Türkei preist er die Schoggi als «Geschenk aus der Türkei» an. Wir sind gespannt, was als Nächstes kommt. Angesichts der Dreiecksform von Toblerone schlagen wir vor, dass sie als «Pyramiden von Ägypten» angepriesen wird.

Migros wirft Kunden Kaffeemaschinen fast gratis hinterher

Nach der Markteinführung ihres neuen kapsellosen Kaffeesystems Coffee-B will die Migros nun in Deutschland Fuss fassen. Zusammen mit dem Detailhändler Edeka startete sie einen ersten Versuch, die Maschine mit den kompostierbaren Kaffeebällen unter die Leute zu bringen. Bisher ist der Erfolg verhalten, wie die «Lebensmittelzeitung» berichtet. Weil die Coffee-B-Maschinen der Migros-Tochter Delica «wochenlang wie Blei in den Regalen» gelegen hatten, waren sie letztlich zum Schleuderpreis zu haben: Statt 149 Euro kosteten sie zum Teil nur noch 49 Euro. Dazu konnte die Kundschaft einen 25-Euro-Gutschein einlösen – was einen Endpreis von 24 Euro ergibt. Dazu gab es noch Gratiskaffee im Wert von bis zu 30 Euro. Unter dem Strich legt die Migros unter ihrem neuen Chef Mario Irminger also Geld drauf. Die Edeka-Kaufleute bemängeln, das System habe einen grossen Erklärungsbedarf. Und die Marken Delica, Coffee-B und Migros seien unter deutschen Konsumenten quasi unbekannt. Doch daran kann es kaum liegen: Obwohl den Schweizerinnen und Schweizern alle drei Namen bekannt sind, wird die Maschine auch hierzulande noch immer in Rabattaktionen angeboten.

Unter dem Strich legt die Migros also sogar Geld drauf: Migros-Chef Mario Irminger. Foto: Keystone

Sandoz bereitet sich mit neuem altem Logo auf Abspaltung vor

Für die geplante Abspaltung der Novartis-Tochter Sandoz sollten kommende Woche die Einzelheiten bekannt werden. Stimmt die ausserordentliche Generalversammlung Mitte September zu, soll im Oktober der Börsengang erfolgen und Sandoz-Chef Richard Saynor mit dem Unternehmen, das günstige, patentlose Medikamente herstellt, auf eigenen Füssen stehen. Schon jetzt hat sich Sandoz darauf mit einem neuen Logo (Foto oben) vorbereitet: Der Schriftzug ist gegenüber dem alten Logo (Foto unten) deutlich schlanker geworden und spielt auf das klassische Schweizer Grafikdesign der 1960er-Jahre an. Wer krank ist und ein Sandoz-Antibiotikum nimmt, dürfte es kaum merken.

Das neue Sandoz-Logo (oben) spielt auf das klassische Schweizer Grafikdesign der 1960er-Jahre an. Fotos: PD

Kielholz erklärt den Österreichern die Schweiz

Viel lieber als über den Untergang der Credit Suisse und seine persönliche Verantwortung spricht der ehemalige Verwaltungsratspräsident Walter Kielholz über Gott und die Welt. In einem Gespräch mit dem österreichischen Radio Ö1 erklärte er vergangene Woche eine halbe Stunde lang den Österreichern die Schweiz. Kielholz redete über die bevorstehende Parlamentswahl, die Zauberformel, das Kollegialitätsprinzip, die FDP, die SVP, Christoph Blocher, die AfD, das Verhältnis der Schweiz zur EU, die Migrationspolitik, Waffenlieferungen und die Neutralität. Zum Ende der Credit Suisse sagte Kielholz einzig, es habe ihn «emotional sehr stark getroffen». Das tönt eher nach Selbstmitleid als nach höherer Einsicht. Es sei «schwierig, aus dem Bauch heraus zu sagen», wo die Bank falsch abgebogen sei. Der Vertrauensverlust sei «in den letzten drei, vier Jahren» entstanden. Diese Argumentationslinie ist praktisch für Kielholz, denn er ist seit 2009 nicht mehr Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse.

Walter Kielholz war bis 2009 Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse: Dem Radiosender Ö1 sagte er, das Ende der CS habe ihn «emotional sehr stark getroffen». Foto: Anna-Tia Buss

Mehr News & Geschichten Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Lesen Sie die komplette SonntagsZeitung hier im E-Paper.

Fehler gefunden?Jetzt melden.