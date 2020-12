Insasse verstorben – Tod im Spital nach Ausnüchterung Am Samstagnachmittag verstarb ein 43-Jähriger im Spital, der sich zuvor in der Zürcher Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle befand. Angelika Nido

In der Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Verstorbenen und ein Notarzt wurde beigezogen. Foto: Sabina Bobst

Am Freitag, gegen 17 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass an der Schützengasse im Kreis 1 ein Mann diverse parkierte Fahrzeuge beschädigen würde. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen aufgebrachten und offensichtlich berauschten Mann. Da er gemäss Stadtpolizei Zürich in seinem Zustand eine Gefährdung für sich und Dritte darstellte, brachten ihn die Beamten in die Zürcher Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle (ZAB).

Dort wurde er während der nächsten Stunden durch medizinisches Personal betreut und immer wieder kontrolliert. Am späteren Abend verschlechterte sich plötzlich der Gesundheitszustand des 43-Jährigen derart, dass ein Notarzt von Schutz & Rettung beigezogen und der Mann reanimiert werden musste.

Todeursache wird abgeklärt

In kritischem Zustand wurde der Mann danach ins Spital gebracht, wo er am Samstagnachmittag verstarb. Die genaue Todesursache wird nun durch das Institut für Rechtsmedizin abgeklärt. Die weiteren Abklärungen im Zusammenhang mit dem Todesfall werden durch die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl und die Kantonspolizei Zürich vorgenommen.