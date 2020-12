Zusammenhang mit Vakzin unklar – Todesfall im Kanton Luzern nach Covid-Impfung In der Schweiz ist offenbar eine Person nach einer Impfung gegen das Coronavirus gestorben. «Uns ist der Fall bekannt», sagte eine Sprecherin des Gesundheitsdepartements des Kantons Luzern.

Der Impfstoff von Pfizer Biontech, aufgenommen in einem Altersheim in Gelterkinden. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Die Luzerner Behörden hätten eine Meldung an das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic gemacht, das für die Zulassung vom Impfstoffen zuständig ist. Die Sprecherin nannte keine weiteren Einzelheiten. Sie machte auch keine Angaben zu der Fragen, ob der Todesfall in Zusammenhang mit der Impfung stehe.

Bisher ist in der Schweiz einzig die Schutzimpfung von Pfizer und BioNTech zugelassen. Anlässlich der Zulassung hatte Swissmedic am 19. Dezember geschrieben, dass die häufigsten in den Zulassungsstudien dokumentierten Nebenwirkungen vergleichbar mit jenen nach einer Grippeimpfung seien. Swissmedic werde die Sicherheit des Impfstoffs genau überwachen und Massnahmen ergreifen, sollten Sicherheitssignale auftreten, hatte es damals geheissen.



Im Kanton Luzern ist vor einer Woche die Impfaktion gegen Covid-19 in der Schweiz angelaufen. Als erstes wurden Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeinstitutionen geimpft.

Reuters