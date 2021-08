Stärke 7,2 - Todesopfer bei Erdbeben in Haiti

Abo Erdogans Krisenmanagement Statt Löschflugzeuge gibts Teepäckchen fürs Volk

Was sie in der Türkei gegen das Feuer gebraucht hätten: funktionierende Löschflugzeuge. Stattdessen warf Präsident Erdogan Almosen unters Volk. Eine Fahrt in aschgraue Mondlandschaften.