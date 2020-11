Beat Heuberger, Chili-Kenner Infos einblenden

Beat Heuberger liebt Wein – und scharfes Essen. Foto: Peter Lauth

Seit über zwanzig Jahren beschäftigt sich Beat Heuberger mit Chilis und den Saucen, die daraus hergestellt werden. Was den früheren Informatiker am meisten daran interessiert, ist die Vielfalt der Aromen – wie auch bei seiner zweiten Leidenschaft: dem Wein. An der Zollstrasse in Zürich betreibt er ein eigenes Wein- und Gewürzegeschäft.

Mehr Informationen: www.beatheuberger.ch