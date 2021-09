Urteil des Bundesgerichts – Tödlicher Unfall mit Kaninchentöter – Opferhilfe muss nicht bezahlen Die Angehörigen eines 70-Jährigen, der sich in Winterthur versehentlich mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen hat, unterlagen mit ihrer Beschwerde vor Bundesgericht. Patrick Gut

Das Bundesgericht hat entschieden: Die Angehörigen eines Verunfallten erhalten kein Geld von der Opferhilfe. Dem involvierten Brockenhaus ist nichts vorzuwerfen. Foto: Marvin Ancian

Ende Juni 2019 ereignete sich in einem Einfamilienhaus in Winterthur ein fataler Unfall mit einer kleinkalibrigen Schusswaffe. Ein 70-jähriger Senior, der seit mehreren Jahren ehrenamtlich in einem Brockenhaus tätig war, hatte den sogenannten Kaninchentöter von dort mit nach Hause genommen. Er wollte die Waffe begutachten und reparieren. Als er mit der Waffe hantierte, löste sich ein Schuss. Dieser traf den Mann am Kopf. Im Spital erlag der Pensionierte seinen Verletzungen zwei Tage nach dem Unfall.

Die Staatsanwaltschaft musste wegen des aussergewöhnlichen Todesfalls eine Untersuchung eröffnen, stellte diese nach einem guten Monat aber ein. Den Angehörigen entstanden in diesem Zusammenhang allerdings Anwaltskosten. Bei der kantonalen Opferhilfestelle reichten sie ein Gesuch um Übernahme dieser Kosten ein.