Rega-Einsatz in Bauma – Töfffahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt In Bauma ist ein 40-jähriger Töfffahrer bei einer Kollision mit einem Auto verletzt worden. Die Rega wurde aufgeboten.

Der Unfall erreignete sich auf der Sternenbergstrasse in Bauma. PD/Kapo ZH

Am Sonntagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr ist es in Bauma zu einem Verkehrsunfall gekommen: Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Sternenbergstrasse Richtung Sternenberg. In einer Linkskurve kam es aus zurzeit nicht geklärten Gründen zu einer Streifkollision mit dem entgegenkommenden Auto einer 71-jährigen Lenkerin.

Wie die Polizei schildert, kam der Töfffahrer zu Fall, rutschte unter dem Geländer hindurch und stürzte das Wiesenbord hinunter. Er zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu und wurde nach der Bergung und Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen. Die Lenkerin des Personenwagens blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache wird untersucht. (pst)