Verkehrsunfall in Seuzach – Töfffahrer bei Unfall verletzt Am Freitagabend prallten ein Auto- und ein Töfffahrer ineinander. Der schwer verletze Töfffahrer musste mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren werden. Redaktion

Der Fahrer wurde unter seinen Töff eingeklemmt. PD: Kantonspolizei Zürich

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, fuhr am Freitagabend um halb 9 Uhr ein 30-jähriger Mann mit seinem Auto von der Schaffhauserstrasse in den Kreisel in Seuzach ein. Dort kollidierte er mit dem Motorrad mit Seitenwagen eines 64-jährigen Lenkers, der von der Rietstrasse her den Kreisel befuhr. Nach einem Überschlag des Motorrads wurde der Lenker unter seinem Gefährt eingeklemmt. Er musste nach der Bergung ins Spital gefahren werden.