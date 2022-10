Verkehrsunfall in Lindau – Töfffahrer prallt gegen Traktor und verletzt sich schwer In Lindau ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer mit einem Traktor kollidiert. Durch den heftigen Aufprall ist der 19-Jährige schwer verletzt worden.

Durch den heftigen Zusammenprall mit dem Traktor wurde der Motorradfahrer weggeschleudert. Foto: Kapo ZH

Bei einem Verkehrsunfall in Lindau ist ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz vor 14.15 Uhr. Ein 35-jähriger Mann war mit seinem Traktor und Anhänger auf der Brüttenerstrasse von Effretikon in Richtung Lindau unterwegs. Beim Abbiegen in die Neuhofstrasse kam es zu einer Kollision mit einem 19-jährigen Motorradlenker, der auf der Brüttenerstrasse von Winterberg kommend in Richtung Effretikon fuhr. Durch den heftigen Aufprall wurde der Mann von seinem Motorrad geschleudert und blieb schwer verletzt am Boden liegen, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort, wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Der Lenker des Traktors blieb unverletzt.

Die genaue Ursache dieses Unfalls ist derzeit nicht bekannt. Wegen des Unfalls musste die Kreuzung bis 20.00 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine entsprechende Umleitung ein.

far

Fehler gefunden?Jetzt melden.