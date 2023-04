Kontrolle in Neftenbach – Töfffahrer rast mit 149 km/h in Polizeikontrolle Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntagabend im Ausserortsbereich in Neftenbach einem 24-jährigen Motorradlenker den Führerausweis entzogen.

Die Polizei kontrollierte auf der Schaffhauserstrasse in Neftenbach den Verkehr. Foto: Kantonspolizei Zürich (Symbolbild)

Ein 24-jähriger Mann ist am Sonntagabend in Neftenbach auf seinem Motorrad mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in eine Kontrolle der Kantonspolizei Zürich gerast. Der Töfffahrer passierte die Kontrollstelle an der Schaffhauserstrasse mit 149 km/h – er fuhr damit im Ausserortsbereich 65 km/h zu schnell.

Wegen der Begehung eines Raserdelikts wird nun bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ein Strafverfahren gegen den Schweizer eröffnet. Ihm wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen.

Nebst dem Motorradfahrer gingen der Polizei auch noch zwei Automobilisten ins Netz. Sie überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 22 km/h beziehungsweise 29 km/h. Auch sie erhalten eine Anzeige.

mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.