Polizei stoppt Raser – Töfffahrer rast mit Tempo 160 durch Neftenbach Die Polizei hat am Montagabend in Neftenbach einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 38-jährige Motorradfahrer war auf der Schaffhausenstrasse mit 160 km/h unterwegs – erlaubt ist auf dieser Strecke Tempo 80.

Die Polizei stoppte in Neftenbach einen Töfffahrer. (Symbolbild) Foto: PD, Kapo ZH

Die Polizei hat am Montagabend an der Schaffhausenstrasse in Neftenbach eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei passierte ein 38-jähriger Ungar mit einem Motorrad die Messstelle mit 160 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h. Dem Lenker wurde der Führerausweis auf der Stelle entzogen. Der im Kanton Zürich wohnhafte Mann wird sich vor der Staatsanwaltschaft wegen Begehung eines Raserdeliktes verantworten müssen, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Bereits an einer Geschwindigkeitskontrolle am Sonntagnachmittag an derselben Stelle wurden 15 Lenker angehalten, die zu schnell unterwegs waren. Während sieben Personen an das Statthalteramt verzeigt werden mussten, sind acht Fahrer bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht worden. Einem der Angezeigten wurde der Führerausweis entzogen und einem weiteren Lenker ein Fahrverbot für die Schweiz ausgesprochen.

far

