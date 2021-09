Polizei zieht Ausweis ein – Töfffahrer rast mit über 170 km/h durch Neftenbach Ein 43-jähriger Mann war am Samstagabend mit seinem Motorrad doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Er musste den Ausweis abgeben.

Die Polizei hat am Samstagabend in Neftenbach einen Töffraser aus dem Verkehr gezogen. Foto: Keystone (Symbolfoto)

173 km/h: Mit dieser Geschwindigkeit donnerte am Samstagabend kurz nach 19 Uhr ein Motorradfahrer über die Schaffhausenstrasse in Neftenbach. Erlaubt wären in diesem Bereich 80 km/h.

Zu seinem Pech – oder zum Glück der Polizei – raste der 43-jährige Portugiese allerdings direkt in eine Kontrolle von Verkehrspolizisten hinein, die am besagten Strassenabschnitt ein Lasermessgerät installiert hatten.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, muss sich der im Kanton Zürich wohnhafte Mann nun wegen der Begehung eines Raserdelikts vor der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verantworten. Ihm wurde ausserdem der Führerausweis vorläufig abgenommen, und das Motorrad wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft einstweilen sichergestellt.

