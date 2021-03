Verkehrsunfall in Knonau – Töfffahrer verletzt sich bei Unfall schwer In Knonau ist es am Montagmittag zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der 25-jährige Töfffahrer verletzte sich schwer.

Die Unfallstelle bei der Verzweigung Zürichstrasse/Steinhausenstrasse. Foto: PD, Kapo ZH

Bei einem Verkehrsunfall in Knonau hat sich am Montag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Kurz nach 12 Uhr kam es auf der Verzweigung Zürichstrasse/Steinhausenstrasse zur Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad. Dabei erlitt der 25-jährige Motorradfahrer schwere Beinverletzungen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Er musste nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Die 71-jährige Autofahrerin wurde nicht verletzt, heisst es in der Mitteilung weiter. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallursache ist noch unklar und wird untersucht.

Strasse für drei Stunden gesperrt

Wegen des Unfalls war die Zürichstrasse nur wechselseitig befahrbar und die Steinhausenstrasse für rund drei Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr signalisiert. Neben der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungswagen des Spitals Affoltern, ein Rettungshelikopter der Rega sowie die Verkehrsgruppen der Feuerwehren Knonauamt Süd und Cham im Einsatz.

far