Unfall in Brütten – Töfffahrer wird bei Kollision schwer verletzt Am Samstagmittag sind in Brütten ein Motorrad und ein Personenwagen kollidiert. Der Töfffahrer musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

An dieser Kreuzung ereignete sich der Unfall am Samstag. Bild: Kantonspolizei Zürich

Ein Verkehrsunfall in Brütten hat am Samstag einen Schwerverletzten gefordert. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, war eine 79-jährige Autofahrerin kurz vor 12.30 Uhr auf der Tüfistrasse Richtung Effretikon unterwegs. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer auf der Zürcherstrasse Richtung Winterthur. An der Kreuzung kam es zur Kollision zwischen dem Personenwagen und dem Motorrad.

Der Töfflenker erlitt beim Unfall derart schwere Verletzungen, dass er nach der Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden musste. Die Lenkerin des Personenwagens sowie ihr 77-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Altbach sowie die Stützpunktfeuerwehr Kloten, die Alpine Air Ambulance sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

mst

