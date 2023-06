Fussball 3. Liga – Töss bejubelt Aufstieg,

Wiesendangen 2 bangt Das Team von Trainer Abramo D'Aversa schlug Wallisellen 3:0 und liess sich den Gruppensieg nicht mehr nehmen. Im Kampf gegen den Abstieg verpasste Wiesendangen 2 mit einem 2:2 gegen Diessenhofen zwar den nötigen Sieg, darf aber noch auf den Ligaerhalt hoffen. Markus Wyss

Kollektiver Freudentaumel herrschte beim Aufsteiger FC Töss. Foto: Roger Hofstetter

Gefeiert wurde am Sonntag kurz nach 12 Uhr in Töss wegen des sofortigen Wiederaufstiegs in die 2. Liga. Die Tössemer machten mit einem Heimsieg gegen Wallisellen alles klar. Die Tore von Kristian Koci in der 27. und 78. Minute sowie Blerton Dautis Treffer zum 3:0-Endstand (65.) liessen das Spiel zu einer einseitigen Angelegenheit werden. So kamen die Verfolger Effretikon, das in Räterschen nicht über ein 1:1 hinauskam, und Rümlang, das bei Glatttal Dübendorf 6:1 siegte, in der Tabelle nicht mehr an die Winterthurer heran.