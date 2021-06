Dank 3:0-Sieg gegen Büsingen – Töss kehrt in die 2. Liga zurück Eine Woche nach dem SC Veltheim kehrt auch Töss in die 2. Liga zurück. Der dazu nötige 3:0-Sieg gegen Büsingen war nie in Gefahr. Urs Kindhauser

Pascal Grob (mit Flasche) und der FC Töss feiern den Aufstieg in die 2. Liga. Foto: Urs Kindhauser

Erst spritzte das Bier, dann der Champagner und danach noch viel mehr Bier. Kaum ist die Meisterschaft im Amateur-Fussball wiederaufgenommen, wird gefeiert. Vor einer Woche im Flüeli, wo Veltheim von der 3. in die 2. Liga aufstieg, am Sonntag auf dem Reitplatz, wo der FC Töss den gleichen Schritt machte. In der 2. Liga dürfen sich die Winterthurer Clubs und ihr Anhang auf einen Reigen von Derbys freuen. Neben den Aufsteigern spielen auch Wiesendangen und Phönix da.

Die Siege eingefahren

Was die Phönix betrifft, ist der Vollständigkeit halber zu sagen: Weil das «Eins» der Seemer den Aufstieg in die 2. Liga interregional nicht schaffte, muss das «Zwei», das in der 3. Liga vor Töss Gruppensieger ist, reglementsgemäss unten bleiben. Phönix hätte zwar aus freien Stücken dieselbe Entscheidung getroffen. Doch Töss ist nun sauber aufgestiegen, ohne von der Not des Stadtrivalen zu profitieren. Diese Nuance ist auf dem Reitplatz da und dort betont worden