Schweizer Meister aus Turbenthal – Tösstaler entthront den Serienmeister im Ballonfahren Seit Sonntag darf sich Roman Hugi Schweizer Meister nennen. Der Pilot aus Turbenthal gewann im Emmental seinen ersten Titel. David Herter

Ballonfahren an Meisterschaften sei vergleichbar mit einem Orientierungslauf am Himmel, sagt der neue Schweizer Meister Roman Hugi. Foto: Silvana Schreier

Vergangene Woche trafen sich die Heissluftballonfahrerinnen und -fahrer in Affoltern im Emmental zum Swiss Cup. An dem viertägigen internationalen Wettbewerb wurde auch der Schweizer Meister bestimmt.

Seit 2006 hiess der beste Schweizer stets Stefan Zeberli. Nicht so diesmal: Neuer Meister im Heissluftballonfahren ist Roman Hugi aus Turbenthal. «Dass ich ihn schlagen konnte, ist einfach unglaublich toll», sagte Hugi gegenüber dem «Zürcher Oberländer». Zeberli ist nicht nur Seriensieger in der Schweiz, sondern auch weltweit die Nummer eins. «Neben der Bronzemedaille an der Europameisterschaft 2017 ist das sicher der grösste Erfolg in meiner Karriere», sagte Hugi.

