Grenzbereinigung Wila-Turbenthal – Tösstaler Primarschulen müssen nochmals abstimmen Ende November entscheiden die Primarschulen Turbenthal und Wila zum wiederholten Mal über ihre Grenzen. Viel Spielraum gibt es nicht mehr, aber womöglich eine Übergangslösung. Rafael Rohner

Primarschüler aus dem Turbenthaler Tablat und dem Steinenbachtal sollen künftig nicht mehr in die Primarschule in Wila. Foto: Marc Dahinden

Die Primarschulbehörden in Wila und Turbenthal arbeiten seit über sechs Jahren daran, ihre Strukturen zu vereinfachen. Denn ab 2022 entsprechen die heutigen Schulgrenzen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. Doch die Stimmberechtigten lehnten Lösungsvorschläge bisher ab: 2016 scheiterte eine Fusion, diesen Frühling gab es auf Primarstufe ein Nein zu einer Grenzbereinigung.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Ende November kommt es nun erneut zu einer Abstimmung – und der Spielraum ist nicht mehr sehr gross. Bei einem erneuten Nein müsste wohl der Bezirksrat oder der Kanton einschreiten und die Grenzen so festlegen, dass sie dem Gemeindegesetz entsprechen. Das heisst, die Schulgrenzen müssen den Gemeindegrenzen entsprechen.

Keine Anschlussverträge

Die Folge für die Primarschule Wila: Sie verliert rund ein Dutzend Schülerinnen und Schüler, die neu in Turbenthal in die Schule müssten, und zwar ins Schulhaus Schmidrüti, wo es Platz für sie hätte. Die Fahrt mit dem Schulbus würde allerdings länger dauern, Kinder ihre Gspänli weniger sehen, hinzu kommen Lehrerwechsel. Betroffene Eltern wehrten sich deshalb in einem Leserbrief im «Tössthaler» gegen diese Variante.

Für die Abstimmung am 28. November zeichnet sich ein möglicher Ausweg ab. Wilas Schulpräsidentin Gisela Wahl schreibt auf Anfrage, dass die beiden Schulpflegen einen neuen Vorschlag zur Staffelung der Schülerübertritte ausarbeiten wollen. «Wie diese Lösung aussehen wird, steht noch nicht fest.»

Denkbar ist also, dass für betroffene Schulkinder vertraglich eine Übergangszeit eingeräumt wird. Weniger Lehrer- und Klassenwechsel wären die Folge. Die Turbenthaler Primarschulpräsidentin Gabriella Pfaffenbichler bestätigt, dass eine Übergangslösung diskutiert wird.

Weiterhin kaum eine Option sind aus Turbenthaler Sicht langfristige Anschlussverträge. Die Turbenthaler Stimmberechtigten hätten die Lösung ohne Anschlussverträge mit 72,8 Prozent gutgeheissen, sagt Pfaffenbichler. Aus demokratischer Sicht wäre es deshalb fragwürdig, nun etwas anderes vorzuschlagen. «Das ist die Krux.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.