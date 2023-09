Tötungsdelikt an Langstrasse – Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach Täter Nach der Gewalttat in einer Zürcher Bar sucht Kantonspolizei Zürich noch immer nach dem mutmasslichen Täter. Nun stellt sie zum Zeugenaufruf Bildmaterial ins Netz.

Dieses Bild wurde am Mittwoch kurz vor Mittag an der Langstrasse 108 aufgenommen. Foto: Kantonspolizei Zürich/bearbeitet von Tamedia

Die Kantonspolizei Zürich greift erneut zur Fahndungsmethode mit Bildmaterial. Im jüngsten Fall sucht sie nach dem noch immer flüchtigen Mann, der am Mittwoch einen Mann in der mit Stichverletzungen lebensgefährlich verletzt haben soll. Die Tat ereignete sich vor der Lugano Bar.

Im Zuge erster Ermittlungen konnte die Polizei nun Bildmaterial von einem dringend tatverdächtigen Mann sichern. Die Bilder wurden kurz vor Mittag im Bereich der Langstrasse 108 aufgenommen.

Nach wie vor sucht die Polizei nach einem Mann, der zirka 185 cm gross und von fester Statur ist. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke, dunkle, kurze Hosen und schwarze, auffällig grosse Schuhe. Auf dem Kopf trug er eine Fussballmütze. Er flüchtete nach Angaben der Polizei Richtung Helvetiaplatz.

Im Fall Altstetten erfolgreich

Kürzlich suchte die Kantonspolizei Zürich mit derselben Methode nach der Täterschaft, die am Bahnhof Altstetten Ende April eine Frau mit Fusstritten schwer verletzt hatten. Allerdings liess sich die Polizei in diesem Falll mehr Zeit. Nach fast drei Monaten ohne Fahndungserfolg veröffentlichte sie Mitte August in einem ersten Zeugenaufruf das Bildmaterial des mutmasslichen Haupttäters.

Weil sie keine zielführenden Hinweise erhalten hatte, publizierte sie neue Bilder, die auch mögliche Augenzeugen oder Mittäter zeigte. Anfang Woche dann meldete sie einen Fahndungserfolg. Seither sind Bilder nicht mehr auf der Internetseite der Polizei zu sehen.

