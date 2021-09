Maskenpflicht-Verstoss in Winterthur – Tofulino-Besitzerin blitzt vor dem Bundesgericht ab Weil die Besitzerin des Tofulino gegen die Corona-Schutzmassnahmen verstossen hat, liess der Kanton das Geschäft schliessen. Dagegen zog die Besitzerin bis vor das Bundesgericht. Andrea Thurnherr

Seit dem 22. September 2020 ist das Tofulino am Holderplatz geschlossen. Foto: Marc Dahinden

Seit gut einem Jahr prangt der Satz «Wegen Ungehorsams geschlossen» an der Ladenfront des Tofulino am Holderplatz. Der Veganer-Laden ist geschlossen, weil sich die Besitzerin Monika Akeret a priori nicht an die Corona-Schutzmassnahmen halten will. Was sie von den Massnahmen hält, zeigt Akeret im Schaufenster. Dieses hat die Besitzerin mit Plakaten zugeklebt. Über einem QR-Code, der einen Mittelfinger zeigt, heisst es etwa: «Mein elektronischer Impfpass ist fertig!»

Ihr scheint aber insbesondere die Maskenpflicht, die Ende August 2020 in Läden gilt, ein Dorn im Auge zu sein. Im Schaufenster hängt seither ein Papier, auf dem behauptet wird, Masken würden Lungenkrankheiten begünstigen. Weder die Mitarbeitenden noch die Kunden trugen damals die vorgeschriebenen Schutzmasken.