Maskengegnerin aus Winterthur – Tofulino-Besitzerin muss 5000 Franken Busse zahlen Die Inhaberin des Veganer-Ladens Tofulino ignorierte während der Pandemie die Maskenpflicht und die folgende Zwangsschliessung. Zum letzten einer Reihe von Gerichtsterminen tauchte sie nun gar nicht mehr auf. Jonas Keller

Der Tofulino wurde während der Pandemie zwangsgeschlossen. Doch die Inhaberin hielt sich nicht daran. Foto : Marc Dahinden

Den Tofulino gibt es nicht mehr. Ende Januar musste der Veganer-Laden am Graben wegen fehlender Kundschaft schliessen. So kommt es, dass das letzte Kapitel des Ladens in Form eines Strafbefehls an Inhaberin Monika Akeret und einer Busse über 5000 Franken geschrieben wird.