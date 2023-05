Was wir lesen – Toni Morrison: «Rezitativ» Lesen Sie unbedingt diese Kurzgeschichte. Finn Schlichenmaier (Das Magazin)

Foto: DM

Toni Morrison tut in «Rezitativ» etwas Ungewohntes. In der einzigen Kurzgeschichte der afroamerikanischen Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin – die 1983 erschien und nun auf Deutsch in Buchform vorliegt –, lässt sie uns nämlich über wesentliche Eigenschaften der Figuren im Unklaren.