Entsorgung von Industriemüll – Tonnenweise Gift im Boden Schweizweit schlummert an Dutzenden Standorten toxisches PCB in vergessenen Abfalldeponien. Das Beispiel La Pila zeigt, wie schwierig eine Sanierung und deren Finanzierung ist. Cyrill Pinto

2009 wurden Sofortmassnahmen ergriffen, damit der PCB-haltige Abfall von der Deponie La Pila in Freiburg nicht weiter in die Saane getragen wird und das Gewässer verschmutzt. Foto: Kanton Freiburg

Idyllisch liegt das kleine Wäldchen in einer Schleife des Flusses Saane. Nur ein Bauzaun und eine Warntafel deuten darauf hin, dass hier giftige Stoffe lagern. Unweit der Kantonshauptstadt Freiburg, auf einer Fläche von zwei Fussballfeldern, liegt tonnenweise giftiger Abfall. Allein vom krebserregenden PCB wurden 31 Tonnen entsorgt. Seit 1973 lagert der Müll bis zu 20 Meter tief in der Erde – und war schon bald vergessen.

Bis 2007 in Fischen aus der Saane das PCB gemessen wurde und die Behörden ein Fischereiverbot erlassen mussten. Und das ausgerechnet in einem geschützten Auengebiet. Als Chemiker das Sediment des Flusses untersuchten, fanden sie die höchsten Konzentrationen des Stoffes bei der Deponie La Pila in Hauterive FR und erinnerten sich an die längst vergessene Umweltsünde.