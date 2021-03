HC Rychenberg – Topleistungen und Emotionen sind gefragt In der Doppelrunde vom Wochenende müssen die Winterthurer das drohende Aus im Playoff-Viertelfinal gegen Malans verhindern. Mindestens ein Sieg ist Pflicht. René Bachmann

Aus Chancen müssen Tore werden: Pascal Kern (hinten) versuchts gegen den Malanser Goalie Jonas Wittwer. Foto: Martin Deuring

Die Playoff-Viertelfinals der NLA gehen am Wochenende in die (vor-) entscheidende Phase. In allen vier Best of 7-Serien steht es nach drei Partien 2:1. Den führenden Mannschaften bietet sich demnach in der anstehenden Doppelrunde die Chance, mit zwei Siegen ins Semifinale vorzustossen. Im Umkehrschluss geht es für die zurückliegenden Teams wie den HC Rychenberg darum, das drohende Saisonende mit allen Mitteln zu verhindern. Für sie ist an diesem Wochenende mindestens ein Sieg Pflicht.

«Es braucht eine extrem gute Teamleistung.» Philipp Krebs, Trainer HC Rychenberg

HCR-Trainer Philipp Krebs befasst sich weniger mit solchen Rechenspielen, sondern schaut aufs nächste Spiel. Nicht erst seit seine Mannschaft am letzten Sonntag auf 1:2 verkürzte, weiss er, worauf es in jedem Match der Serie gegen Alligator Malans ankommt: «Es braucht eine extrem gute Teamleistung. Wir müssen an die Grenze gehen von dem, was wir können.» In der Defensive heisst das, aggressiv und kompakt zu agieren, in der Offensive couragiert aufzutreten und die sich dadurch bietenden Torchancen auch zu nutzen. Im Aufbau ist dabei besonders im Auge zu behalten, das Pressing der Bündner umspielen zu können und nicht in der Mittelzone an der zweiten Reihe hängen zu bleiben. Im dritten Spiel gelang dies phasenweise gut, in den vorangegangenen seltener.