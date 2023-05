Vertragsverlängerungen beim FC Winterthur – Torhüter Kuster und Verteidiger Schättin bleiben beim FCW Markus Kuster und Tobias Schättin verlängern ihre Verträge beim FC Winterthur um zwei Jahre. Matteo Di Giusto reist an die U-21-EM. Gregory von Ballmoos

Markus Kuster hält gegen Chadrac Akolo. Der Torhüter bleibt in Winterthur. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Es ist eine der schönen Geschichten, die nur der Fussball schreiben kann. Im letzten Sommer war Markus Kuster noch vereinslos. Er musste allein trainieren, war ständig auf Abruf. Bis im Winter der FC Winterthur anklopfte. Der Stammtorhüter beim Super-League-Aufsteiger, Timothy Fayulu, fiel verletzt aus. Dann verletzte sich auch noch die Nummer 2 Jozef Pukaj, und auf einmal war aus dem vertragslosen Kuster der Stammtorhüter Kuster geworden. Und der Publikumsliebling «Kusti».

Bei der Ligaerhaltsfeier am Montagabend nahm der Torhüter das Megafon der Fans in die Hand und verkündete seinen Verbleib. «Ich habe mich noch nie bei einem Club so wohl gefühlt wie hier», sagte er. Und lobte die Fans für die positive Unterstützung. «Ihr seid unglaublich.» Am Mittwochmorgen kam dann die offizielle Meldung des Vereins. Kuster verlängert seinen Vertrag in Winterthur um zwei Jahre.

Der Österreicher hat sich im vergangenen halben Jahr zu einer sehr soliden Teamstütze entwickelt. Seine Formkurve war bis zuletzt ansteigend, und er dürfte noch mehr Potenzial in sich haben.

Auch Tobias Schättin verlängert bei «seinem» FCW. Der eigene Junior spielte vor sieben Jahren zum Ersten Mal für das «Eins». Später versuchte er sich zweimal in Zürich. Der Linksverteidiger gehört mittlerweile zum Inventar auf der Schützenwiese. In dieser Saison zeigte er sich als verlässlichen Mann für die linke Seite.

Di Giusto an die EM

Mittelfeldspieler Matteo Di Giusto steht im Aufgebot für die U-21-EM in Georgien und Rumänien. Dort trifft das Team von Patrick Rahmen in der Gruppenphase auf Frankreich, Italien und Norwegen. Dem Schweizer Team ist durchaus etwas zuzutrauen, sind doch mit Ardon Jashari, Fabian Rieder oder Zeki Amdouni einige Spieler dabei, die auch schon für das A-Nationalteam aufliefen. Die EM findet vom 21. Juni bis zum 8. Juli statt.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.