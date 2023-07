Torta Caprese: Mit dunkler Schokolade. Foto: Heidrun Pschorn

Manchmal entstehen die besten Rezepte, wenn versehentlich eine Zutat fehlt. In diesem Fall hat der Bäcker in den 1920er-Jahren, der Legende nach, bei der Vorbereitung des Kuchens das Mehl vergessen. Benannt nach der Insel Capri, soll die Torta Caprese, einer anderen Legende nach, sogar in Verbindung mit dem berüchtigten Mafiaboss Al Capone stehen. Auf jeden Fall ist es heute das beliebteste Dessert von Capri. Jetzt gehts aber los!



Rezept:

Teig:

150 g Butter

150 g Schokolade 85%

150 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

etwas Tonkabohne

150 g gemahlene Mandeln

4 Eier (L)

Prise Salz

2 EL Zucker

1 TL Zitronensaft

etwas Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung Teig:

Den Backofen auf 170 Grad vorheizen. Eine Backform mit einem Durchmesser von 20 cm einfetten und mit Backpapier auslegen. Die Butter und die Schokolade im Wasserbad schmelzen und abkühlen lassen. Die Eier trennen. Die Eigelbe mit Zucker, Vanillezucker und Tonkabohne schaumig rühren. Butter-Schokoladen-Masse einrühren und anschliessend die Mandeln unterheben. Das Eiweiss mit einer Prise Salz steif schlagen und löffelweise den Zucker beigeben. Weiterschlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Zitronensaft dazugeben und nur noch kurz weiterschlagen. Den Eischnee löffelweise vorsichtig unter die Masse heben. Den Teig in die vorbereitete Form geben und im Backofen circa 50 bis 55 Minuten backen. Der Kuchen sollte nicht trocken sein, aber bei der Stäbchenprobe darf kein Teig kleben bleiben.

Tipps: Am nächsten Tag schmeckt der Kuchen am besten. Zwei Esslöffel Strega-Likör dem Teig hinzufügen.





