Flammen erst nach Stunden gelöscht – Tote bei Brand in Flüchtlingslager in Bangladesch Mehr als 9500 Rohingya-Flüchtlinge sind bei einem Grossbrand in einem Lager obdachlos geworden. Mindestens sieben Personen sind in den Flammen ums Leben gekommen.

Zahlreiche Menschen betrachten den Rauch, der über dem in Flammen stehenden Lager in Bangladesch aufsteigt. (22. März 20219 Foto: Shafiqur Rahman (Keystone)

Bei einem Grossbrand in einem Lager mit Hunderttausenden Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch sind nach Angaben der Feuerwehr mindestens fünf Erwachsene und zwei Kinder ums Leben gekommen. Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Demnach konnten die Feuerwehrleute die Flammen nach einem stundenlangen Kampf in der Nacht zum Dienstag löschen. Die Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden.

Mehr als 9500 Angehörige der Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar seien durch den Brand obdachlos geworden, sagte der Chef der für Flüchtlinge zuständigen Behörde Bangladeschs.

Nachdem das Feuer gelöscht wurde, kehren die Flüchtlinge zurück zu den Ruinen ihrer Unterkünfte. (23. März 2021) Foto: AFP

Nach einem Bericht des Flüchtlingshilfswerks UNHCR zerstörten die Flammen neben den Unterkünften auch medizinische Zentren und Versorgungspunkte.

Der elfjährige Flüchtlingsjunge Baitullah sagte laut der Organisation World Vision: «Auf dem Weg nach Hause von der Moschee sah ich Rauch von der anderen Bergseite kommen. Menschen schrien und hatten Panik.» Er habe sich und seine Geschwister in Sicherheit gebracht. «An diesem Morgen kam ich zurück und sah nichts ausser Asche von unserem Haus.»

Mehr als 9500 Flüchtlinge aus Myanmar sind nach Angaben der zuständigen Behörde durch den Brand obdachlos geworden. (23. März 2021) Foto: Shafiqur Rahman (Keystone)

Hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit aus dem mehrheitlich buddhistischen Myanmar waren 2017 von dort vor Militärgewalt in das muslimische Nachbarland Bangladesch geflüchtet. Dort leben sie in Camps. Die Vereinten Nationen bezeichnen ihre Verfolgung in ihrer Heimat Myanmar als anhaltenden Völkermord.

Viele Rohingya verloren in Myanmar durch ein 1983 erlassenes Gesetz die Staatsbürgerschaft. Das Militär von Myanmar steht wegen der Verfolgung international in der Kritik. Etliche Rohingya wollen in ihre Heimat zurückkehren.

SDA